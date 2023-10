Piogge monsoniche in Thailandia, allagate oltre 4mila case

MeteoWeb

Le acque alluvionali hanno inondato più di 4mila case nella Thailandia centrale, dopo che un fiume ha rotto gli argini in seguito alle forti piogge monsoniche: lo hanno riferito oggi i funzionari locali. Le zone lungo il fiume che attraversa Bangkok sono in allerta mentre le autorità hanno avvertito che le piogge in arrivo potrebbero causare inondazioni nella vasta capitale.

Nella provincia di Sukhothai, a circa 400 km a Nord di Bangkok, le forti piogge hanno causato l’esondazione del fiume Yom. Il Centro per la prevenzione dei disastri di Sukhothai ha dichiarato ad AFP che più di 4.300 case sono state allagate, colpendo circa 5mila persone. Le autorità hanno affermato che le inondazioni hanno colpito più di 160 km quadrati di terreno agricolo. Il primo ministro Srettha Thavisin ha affermato che l’inondazione è preoccupante a causa delle piogge prolungate nella zona.

Secondo il Dipartimento per la prevenzione e la mitigazione dei disastri, circa 28 province hanno subito inondazioni con oltre 15.000 famiglie colpite dalla fine di settembre.