Ponte sullo Stretto, Salvini: “c’è la copertura, carta canta”

“Carta canta, ora qualcuno si dovrà scusare. Nella manovra c’è la copertura per il collegamento tra Palermo, la Sicilia, la Calabria e l’Europa“: è quanto ha affermato il vice premier Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa dopo il CdM parlando del Ponte sullo Stretto.

“Il Consiglio dei Ministri questa mattina ha varato la manovra di Bilancio per il 2024. Il CdM lo ha fatto a tempo di record, in poco più di un’ora, a dimostrazione dell’unità di vedute del CdM e della maggioranza che sostiene il governo,” ha sottolineato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei Ministri. “E’ una manovra per poco meno di 24 miliardi di euro, che sono il frutto per quasi 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese“.