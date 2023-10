Ponte sullo Stretto: riunione tra Salvini e il comitato scientifico per pianificare il lavoro

MeteoWeb

Oggi al Ministero dei Trasporti c’è stato un incontro informale tra il vicepremier e Ministro Matteo Salvini e i componenti del comitato scientifico per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Presente, tra gli altri, l’Ad della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. La riunione è stata utile per pianificare il lavoro. Salvini ha ribadito la determinazione per realizzare un’opera che ha definito “strategica per tutto il Paese“.