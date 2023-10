Ponte sullo Stretto, Salvini: “domani in legge di bilancio la copertura economica necessaria”

MeteoWeb

Le parole del vicepremier e ministro delle Infrastrutture in occasione dell’inaugurazione del molo trapezoidale di Palermo: “Penso alla Palermo-Catania-Messina che finalmente sarà un’autostrada. Perché oggi non lo è. Stiamo lavorando per aprire il Ponte. E’ un diritto per i siciliani esser collegati al resto dell’Europa. Ma il Ponte si inserisce in un contesto particolare. Ci sono 17 miliardi di investimenti ferroviari già finanziati in Sicilia, di cui 12 dedicati alla velocizzazione della Palermo-Catania-Messina. Aggiungo altri 18 miliardi sul sistema statale e autostradale siciliano. Sono convinto che riusciremo a spendere tutto e bene“, ha affermato Salvini.

Poi sul Ponte ha aggiunto: “Lunedì in legge di bilancio avremo la copertura economica necessaria per il Ponte sullo Stretto, un’opera che milioni di siciliani e italiani aspettano da 50 anni e sono contento che la Lega sia protagonista di questo successo“. Sugli appalti in Sicilia, Salvini ha detto: “A luglio, agosto e settembre sono stati richiesti più di 100 mila codici identificativi per le gare per appalti di 52 miliardi di euro“.