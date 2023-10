Ponte sullo Stretto, Salvini: “lunedì fondi in legge di bilancio”

MeteoWeb

Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini annuncia i fondi per il Ponte sullo Stretto. “Lunedì nella legge di bilancio avremo la copertura economica necessaria per il Ponte sullo Stretto, un’opera che milioni di italiani e siciliani aspettano da cinquant’anni. E sono contento che la Lega sia protagonista di questo successo”, ha detto Salvini, parlando con i cronisti a Palermo. “Non vedo l’ora che arrivi il Consiglio dei Ministri di lunedì per far giustizia di tante chiacchiere e di tanti articoli: ci saranno i fondi per il Ponte. A quasi a un anno dall’insediamento, come governo e come Lega, visto che il Ministro dell’Economia e delle Infrastrutture sono segretario e vice segretario della Lega, portiamo in dote – ha sottolineato – decine di miliardi di investimenti di opere già in corso o che partiranno che è una quantità di risorse che la Sicilia non vede da decenni. Non solo il Ponte”.