Portogallo, grosso incendio sull’isola di Madeira: evacuazioni | FOTO

MeteoWeb

Preoccupazione sull’isola portoghese di Madeira per un grosso incendio divampato nel comune di Calheta nella serata di ieri, mercoledì 11 ottobre. Un hotel con 120 turisti è stato evacuato, mentre stamattina le autorità hanno chiuso una scuola della provincia. Il rogo non è stato ancora domato e al momento ci sono diversi fronti attivi alimentati dal vento forte. Attualmente sono in azione circa un centinaio di Vigili del Fuoco, ma la Protezione Civile di Madeira ha già chiesto aiuto a Lisbona affinché invii mezzi e uomini sul terreno. Da circa una settimana, sull’arcipelago di Madeira è in vigore l’allerta arancione a causa delle alte temperature, insolite per la stagione, al di sopra dei +30°C.