Precipita per 200 metri sotto gli occhi della figlia: escursionista muore in montagna nel VCO

Tragedia nelle montagne del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Un escursionista è precipitato per oltre 200 metri in un dirupo sotto gli occhi della figlia e del genero ed ha perso la vita. L’incidente mortale è avvenuto questo pomeriggio in una zona impervia nei boschi del vallone di Crealla, poco sotto alla Cima Cerro, in Valle Cannobina. L’uomo, residente nel Milanese, aveva circa 70 anni.

L’eliambulanza del 118 ha recuperato il corpo mentre un elicottero dei Vigili del Fuoco ha soccorso e portato in salvo gli altri due escursionisti sotto shock per l’accaduto. Alle operazioni hanno preso parte anche il Soccorso Alpino civile e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Si tratta del secondo decesso avvenuto in giornata tra le montagne del VCO. In precedenza, un escursionista di 60 anni aveva perso la vita in seguito ad arresto cardiaco nella zona del monte Morissolino, nel territorio comunale di Oggebbio.