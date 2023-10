Precipita con il deltaplano: 40enne muore in Trentino

MeteoWeb

Un quarantenne è morto questo pomeriggio in seguito ad un incidente con il deltaplano a Barco di Levico, in Trentino, nei pressi del campo di atterraggio che si trova in zona. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo, residente a Levico Terme, era partito dal Monte Panarotta e ha avuto difficoltà in fase di atterraggio proprio mentre si stava avvicinando al campo. Il quarantenne è così precipitato violentemente al suolo, morendo probabilmente sul colpo. Inutili, infatti, i tentativi del personale sanitario intervenuto.