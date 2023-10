Precipita per 500 metri dalla ferrata: muore alpinista in Trentino

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne del Trentino meridionale. Un uomo è morto dopo essere precipitato per circa 500 metri dalla via ferrata Marangoni, che dall’abitato di Mori (Trento) sale al Monte Albano. Realizzata nel 1976 su una parete rocciosa sopra l’abitato di Mori, questa via ferrata è ritenuta tra le più difficili e impegnative di tutto l’arco alpino. Dalle prime informazioni, la vittima sarebbe caduta mentre stava affrontando l’ultimo tratto della via. L’alpinista non sarebbe stato agganciato alle corde fisse. Sul posto, sono intervenuti il Soccorso Alpino e i Carabinieri della compagnia di Rovereto.