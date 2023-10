Previsioni Meteo Aeronautica Militare: oggi e domani piogge e rovesci da Nord a Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 16 e 17 ottobre, evidenziando il passaggio di perturbazioni che riporteranno la pioggia e determineranno un calo termico.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 16 ottobre 2023

Al Nord, molto nuvoloso sul Piemonte, sulla Liguria e sulla Valle d’Aosta con isolati rovesci che interesseranno la parte occidentale del Piemonte e la Liguria di ponente ma in deciso miglioramento dal pomeriggio; sul resto del Nord nuvolosità alta e sottile in transito nel corso della giornata e nubi più compatte sul Friuli Venezia Giulia, ma con scarsa possibilità di pioggia.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità compatta su Marche ed Abruzzo con residue piogge che tenderanno ad esaurirsi al primo mattino; cielo parzialmente nuvoloso su Lazio, Umbria e Toscana con possibili piogge nel corso delle ore pomeridiane sul Lazio meridionale in intensificazione ed estensione nel corso della sera sul restante territorio laziale e sull’Abruzzo con possibili isolati temporali; rovesci sparsi per l’intero periodo sulla Sardegna.

Al Sud e Sicilia, nubi consistenti sulle regioni del Sud con piogge ed isolati rovesci, anche a carattere temporalesco, al mattino e durante il pomeriggio sulla Campania, la Basilicata e la Calabria; miglioramento con riduzione delle piogge su Basilicata e Calabria durante le ore serali, mentre permarranno i rovesci sulla Campania ed interesseranno anche il Molise e la Puglia; sulla Sicilia ampie schiarite con qualche nube più consistente sul settore settentrionale solamente in serata, che potrà dar luogo a qualche debole pioggia.

Temperature minime in deciso calo al sulle regioni del Nord, su Toscana, Molise, Abruzzo, Marche ed in lieve diminuzione, su Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata ed isole maggiori, mentre tenderanno lievemente ad aumentare sul settore tirrenico della Calabria meridionale e sulla Puglia meridionale; massime senza variazioni di rilievo sul Friuli-Venezia Giulia ed in generale diminuzione sul resto d’Italia, più marcato su Piemonte, Liguria, Ovest Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Venti deboli o localmente moderati fino metà giornata, da Nord/Nord-Est, su Liguria, Toscana, Puglia e restanti regioni del versante adriatico specie aree costiere; deboli orientali o sud-orientali su Umbria e restante centro-sud peninsulare, mediamente deboli variabili su isole maggiori e restanti regioni settentrionali.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi Mar Ligure ed Adriatico, ma quest’ultimo con moto ondoso in diminuzione; mossi i restanti mari, anche localmente molto mossi al primo mattino mare e Canale di Sardegna e Tirreno centro-meridionale.

Il bollettino per domani 17 ottobre 2023

Al Nord, su Valle d’Aosta e Alpi piemontesi nubi compatte ma in un contesto asciutto; velature anche estese e spesse sul resto del Nord, con nubi più significative in generale aumento serale iniziando dal settore occidentale.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità irregolare sul settore peninsulare, con piogge e rovesci sparsi nella notte su Lazio e Abruzzo, più frequenti sul Lazio ma in rapido miglioramento da Nord già dal primo mattino, con qualche locale piovasco nella notte anche sui settori meridionali di Marche e Umbria mentre schiarite anche ampie interesseranno la Toscana al mattino; sulla Sardegna nuvolosità variabile al mattino e al più velato dal pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, sull’isola nubi medio-alte anche estese fino metà giornata e poi prevalenti schiarite; sulle regioni peninsulari molte nubi con piogge e rovesci sparsi, in generale miglioramento pomeridiano.

Temperature minime in lieve aumento su Alto Adige e Valle d’Aosta, in calo sul resto del Nord e su Toscana, Lazio, coste marchigiane e abruzzesi, Nord Sardegna e regioni meridionali peninsulari; massime in aumento su Sardegna, settore alpino e prealpino e Appennino centro-settentrionale, in calo su aree interne siciliane e su Nord Calabria e restante sud peninsulare.

Venti deboli meridionali con locali rinforzi su isole maggiori e Calabria, in rotazione da Nord dal pomeriggio sulla Calabria ionica; deboli settentrionali con locali rinforzi su Liguria e Puglia meridionale; deboli orientali o nord-orientali sul resto d’Italia.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso il settore ovest del Mar Ligure con moto ondoso in lenta diminuzione; poco mosso il medio-alto adriatico e localmente mosso il settore meridionale; mediamente mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione sul Tirreno.

