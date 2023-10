Previsioni Meteo, tendenze per un inverno nevoso sulle Alpi grazie ad El Niño: scenari simili al memorabile 2009-2010

MeteoWeb

Le previsioni della neve per l’inverno 2023-2024 mostrano un segnale meteorologico globale proveniente da El Niño, che si sta ancora rafforzando in vista dell’inverno. Un grafico ufficiale delle previsioni di probabilità del CPC della NOAA mostra le previsioni a lungo termine della regione ENSO centrale. Secondo quanto previsto, le condizioni di El Niño persisteranno durante l’autunno e l’inverno. Per la primavera è previsto un indebolimento del fenomeno El Niño, con il passaggio ad una fase neutrale in estate.

Ma cosa significa esattamente questo per i pattern meteorologici invernali e il potenziale di nevicate?

El Niño esercita una notevole vicino influenza meteorologica sul Nord America. Anche se l’Europa non è nota per avere influenze specifiche/dirette, poiché è troppo lontana dalla regione di origine di El Niño, ciò non significa che non abbia alcun impatto. El Niño Southern Oscillation (ENSO) cambia le condizioni meteo a livello globale. Ma a parte l’influenza diretta sul Nord America e su altre regioni più vicine, luoghi come l’Europa hanno molti altri fattori in gioco prima che qualsiasi influenza meteorologica diretta la raggiunga da così lontano.

Previsioni ECMWF inverno 2023-2024

Il modello europeo ECMWF mostra un tipico andamento meteorologico di El Niño per l’inverno 2023-2024. Abbiamo una zona di bassa pressione sul Pacifico settentrionale e una cintura di anomalie di bassa pressione sugli Stati Uniti meridionali e sull’Europa settentrionale. Prevista anche una vasta zona di anomalia di alta pressione sul Canada e sulla Groenlandia.

Questo è un forte pattern NAO negativo e sembra molto simile al pattern dell’inverno 2009-2010. La stagione invernale 2009-2010 è stata tra le più memorabili, in quanto è stata caratterizzata anche da un completo evento di collasso del vortice polare sotto forma di un evento di riscaldamento stratosferico. Nella maggior parte degli Stati Uniti e dell’Europa, il clima dell’inverno 2009-2010 è stato più freddo del normale. Considerando quell’intera stagione invernale, il pattern della pressione mostrava un forte sistema di alta pressione di blocco sulla Groenlandia e sul Canada orientale. Ciò ha fortemente alterato il pattern della corrente a getto, liberando l’aria fredda polare e rilasciandola negli Stati Uniti e in Europa. L’anomalia della temperatura per quell’interno inverno mostrava condizioni prevalentemente più fredde del normale negli Stati Uniti e in gran parte dell’Europa. Forti anomalie calde erano presenti sul Canada settentrionale e orientale.

Tornando ai giorni nostri, non si tratta di una coincidenza: i calcoli del modello di solito presentano scenari simili quando fattori su larga scala si trovano in stati simili a quelli del passato.

Osservando le previsioni della temperatura superficiale sull’Europa per l’inverno 2023-2024, vediamo che sono per lo più superiori alla norma in tutto il continente. Questo forse non è il quadro termico più compatibile in base all’andamento della pressione, poiché dovrebbe essere almeno neutro, se non più freddo, nelle zone centrali e settentrionali.

Passando alle previsioni delle precipitazioni, l’Europa ha un forte segnale di precipitazioni superiori alla media per il prossimo inverno. Ciò significa un aumento del potenziale di nevicate, soprattutto sulla regione alpina e sulla Scandinavia.

Previsione neve ECMWF inverno 2023-2024

Secondo il modello europeo ECMWF, guardando l’immagine media per l’Europa, possiamo vedere una previsione di nevicate deboli. Si prevede che nella maggior parte del continente nevicherà meno del normale, ad eccezione di alcune parti dell’Europa centrale e della Scandinavia, riporta un’analisi di Severe Weather Europe.

Le previsioni sulle nevicate di dicembre mostrano che la maggior parte del continente avrà quantità di nevicate negative, ad eccezione dell’estremo Nord. Ciò è probabilmente legato a un flusso più meridionale su gran parte dell’Europa.

Nelle previsioni di gennaio, si può vedere un quadro molto diverso, con un potenziale di nevicate in forte aumento su gran parte dei Paesi centrali. Ciò corrisponde a un flusso più settentrionale che inizia a stabilirsi.

Febbraio mostra un miglioramento ancora maggiore. Sono previste ulteriori nevicate su gran parte del continente, ad eccezione delle parti sudoccidentali e meridionali.

La mappa seguente mostra il tasso medio di nevicate mensili. Nonostante le anomalie negative su alcune parti d’Europa, ci sono ancora eventi di nevicate sul continente. Quindi, anche se le previsioni danno meno neve, ciò non significa che non nevicherà.

Focus Italia

Gli indici previsti sono molto simili soprattutto all’ inverno 2009-2010 e, anche se meno, all’ inverno 2015-2016, che sono tra gli anni più nevosi in assoluto al Nord Italia. In generale, dunque, è previsto un inverno più freddo della media soprattutto nella parte centrale e finale, con precipitazioni sopra la media e nevosità sopra la media sulle Alpi.