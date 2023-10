Previsioni Meteo, la beffa dell’ora solare: domenica un’ora di luce in meno, ma sarà ancora estate

MeteoWeb

Quest’anno l’arrivo dell’ora solare sarà una vera e propria beffa per gli amanti dell’estate, del mare e della vita all’aria aperta: come molto raramente accade, a fine ottobre il clima sarà ancora estivo nel weekend e questo renderà particolarmente malinconico il fatto che alle 17:00 del pomeriggio sarà già buio. Quell’ora di luce si recupererà pienamente al mattino, con l’alba anticipata alle 06:30, ma in ogni caso la vita sociale è molto più intensa nelle ore pomeridiane e sarà davvero particolare vedere il tramonto così presto con temperature ancora da pieno agosto.

Persino oggi, con il Nord Italia flagellato dal maltempo, sulle Regioni Adriatiche e al Sud ha fatto caldissimo con +32°C a Siracusa, +30°C a Pescara e Catania, +28°C a Palermo, +27°C a Bari e Reggio Calabria. Nel fine settimana tornerà a splendere il sole un po’ in tutto il Paese, con qualche pioggia residua nella giornata di sabato sulle Regioni tirreniche del Centro/Sud. Ma sarà proprio domenica, nel giorno del cambio di ora, che le temperature aumenteranno sensibilmente con sole pieno in tutto il Paese ma soprattutto un caldo tipicamente estivo al Centro/Sud. Nelle ore centrali della giornata, i più appassionati potranno ancora trascorrere tempo in spiaggia: le condizioni meteo saranno ideali.

