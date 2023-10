Previsioni Meteo Lombardia: temperature in progressivo lento calo

MeteoWeb

“Alta pressione sul Mediterraneo, in cedimento parziale sull’Europa Centrale tra mercoledì e giovedì per il passaggio di una saccatura da ovest verso est, comunque senza interessamento della Lombardia. Venerdì temporanea risalita del promontorio verso le Alpi Orientali per l’avvicinamento di una perturbazione che interesserà il Nord Italia tra sabato e domenica, lasciando correnti a debole curvatura ciclonica lunedì. Per quanto riguarda le temperature, nei primi giorni temperature in progressivo lento calo ma sempre sopra la media del periodo; nel fine settimana calo più significativo, in particolare tra domenica e lunedì. Fino a venerdì foschia in aumento con possibilità di banchi di nebbia sulla bassa pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al primo mattino irregolarmente nuvoloso per annuvolamenti a bassa quota, ampie schiarite dalla tarda mattinata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura minime tra 12 e 16 °C, massime tra 25 e 28 °C.

Zero termico: intorno a 4100 metri..

Venti: in pianura e nelle valli deboli variabili o a regime di brezza, in montagna da deboli a moderati occidentali.

Altri fenomeni: foschie o banchi di nebbia nella notte e fino al primo mattino, nuovamente in formazione in serata.

