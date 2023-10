Previsioni Meteo Lombardia: brusco abbassamento delle temperature da domenica sera

MeteoWeb

“Alta pressione sul Mediterraneo, in cedimento parziale sull’Europa Centrale. Venerdì temporanea risalita del promontorio verso le Alpi Orientali per l’avvicinamento di una saccatura che interesserà il Nord Italia tra sabato e domenica, lasciando correnti occidentali ondulate al suo seguito tra lunedì e martedì. Temperature stazionarie o in lieve calo fino a domenica, in brusco abbassamento da domenica sera, con valori sensibilmente inferiori da lunedì. Fino a venerdì foschia in aumento con possibilità di banchi di nebbia sulla bassa pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al mattino poco nuvoloso o velato su Alpi e Prealpi, con nubi basse sparse in pianura ed Appennino. Dal pomeriggio annuvolamenti sparsi, più probabili presso i rilievi occidentali, in ulteriore estensione in serata al resto della regione.

Precipitazioni: nel tardo pomeriggio-sera possibili rovesci sparsi sul Nordovest, non esclusi isolati anche sulla fascia alpina centrale.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 11 e 16 °C, massime tra 23 e 26°C.

Zero termico: intorno a 4200 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna da deboli a moderati meridionali od occidentali.

Altri fenomeni: foschie o banchi di nebbia sulla bassa pianura fino al primo mattino.

