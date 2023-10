Previsioni Meteo Lombardia: da domenica sera cambia tutto

MeteoWeb

“L’allontanamento dell’alta pressione che da settimane interessa la regione favorirà il transito di una debole perturbazione nel fine settimana, con annuvolamenti diffusi, sporadiche precipitazioni e un netto rinforzo della ventilazione da domenica sera. Lunedì 16 generale miglioramento favorito dall’ingresso di aria più fresca da est, che causerà un sensibile calo delle temperature“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità irregolare sulla pianura, più compatta al pomeriggio; in montagna da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli e isolati piovaschi possibili nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, più probabili sui settori centro-orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra 13 e 17 °C, massime tra 23 e 28 °C.

Zero termico: intorno a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati occidentali, in montagna moderati meridionali con rinforzi in Appennino.

