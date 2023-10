Previsioni Meteo Lombardia: deciso rinforzo dei venti, poi crollo termico

MeteoWeb

“Una debole perturbazione atlantica lambisce le regioni settentrionali causando un passaggio di nubi con sporadiche precipitazioni sulla Lombardia. Domenica 15 deciso rinforzo dei venti seguito da un sensibile calo delle temperature nella giornata di lunedì 16. Martedì 17 è possibile un debole peggioramento dalla sera per l’approssimarsi di una nuova perturbazione atlantica, che darà il via ad una fase più perturbata attesa nei giorni successivi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso su Alpi e pianura occidentale per lo più per velature sottili; nuvolosità variabile sui settori orientali in estensione a tutta la pianura tra la sera e la notte.

Precipitazioni: sporadici piovaschi pomeridiani nel mantovano, Prealpi Bresciane e Orobie Bergamasche.

Temperature: minime e massime in lieve diminuzione. In pianura minime tra 12 e 16°C, massime fra 22 e 26°C.

Zero termico: intorno ai 3200 metri, in abbassamento dalla sera.

Venti: sulla pianura occidentale rinforzo da nord al mattino, altrove deciso rinforzo da est nella seconda parte del giorno fino a forti in serata; in montagna tra moderati e forti da nord.

