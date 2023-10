Previsioni Meteo Lombardia: temperature in picchiata, ondata di maltempo tra giovedì e venerdì

MeteoWeb

“La settimana inizia con fresche correnti orientali che hanno determinato un rinforzo della ventilazione da est in pianura e causeranno un sensibile calo termico. Dopo una breve pausa asciutta fino alla prima parte di mercoledì 18, dalla sera è atteso l’avvicinamento dall’atlantico di un’estesa perturbazione che darà il via a una fase di maltempo diffuso per le giornate di giovedì 19 e venerdì 20“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso per transito di sottili velature, tendenti a divenire più spesse in serata con aumento della copertura da sud-ovest.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in forte calo, massime stazionarie. In pianura minime tra 6 e 11 °C, massime tra 17 e 22 °C.

Zero termico: intorno a 3000 metri, in rialzo dalla sera.

Venti: in pianura deboli o a tratti moderati da est al mattino, in montagna deboli meridionali.

