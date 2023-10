Previsioni Meteo Lombardia: breve parentesi con pioviggine e venti in rinforzo

MeteoWeb

“Oggi soleggiato e caldo per la persistenza di un promontorio anticiclonico in indebolimento in serata. Martedì il transito di una perturbazione a nord delle Alpi determina un parziale cedimento della struttura anticiclonica: sulla regione qualche nube in più e venti in locale rinforzo. Mercoledì correnti occidentali in quota ma con afflusso di aria più fresca e umida da est nei bassi strati dell’atmosfera: a tratti nuvoloso con locale pioviggine e venti dai quadranti orientali. Nei giorni successivi nuova espansione di un’area anticiclonica sul Mediterraneo occidentale: nuvolosità in diminuzione e precipitazioni assenti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da sereno a poco nuvoloso per locali addensamenti fino al mattino su pianura e fascia pedemontana, poi per passaggio di velature a tratti più consistenti; annuvolamenti sui rilievi settentrionali in serata.

Precipitazioni: assenti, salvo isolate possibili in serata sulle Alpi.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo in montagna, senza variazioni rilevanti in pianura. In pianura minime tra 14°C e 16°C, massime tra 27°C e 29°C.

Zero termico: in abbassamento dal pomeriggio, a fine giornata attorno a 3800 metri.

Venti: inizialmente deboli e prevalentemente dai quadranti meridionali; nel pomeriggio con locali rinforzi su Appennino e pianura, in serata in rotazione da nord sulle Alpi.

Altri fenomeni: nebbia a banchi possibile sulla bassa pianura e nei fondovalle alla notte ed al primo mattino.

