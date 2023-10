Previsioni Meteo Lombardia: nuovo peggioramento nelle prossime ore

MeteoWeb

“Si affaccia sull’Italia nordoccidentale una nuova perturbazione di origine atlantica, con piogge in estensione sul territorio regionale a partire dal pomeriggio e la sera di lunedì 23 e persistenti, con qualche pausa, nel corso di martedì 24. Poi da mercoledì 25 in avanti si instaurano condizioni di variabilità, guidate da un flusso in quota prevalentemente occidentale, a tratti più piegato da sudovest, a tratti da nordovest, con immissione in quota di aria ora più umida, ora più secca. Temperature per lo più in linea con le medie del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi irregolarmente nuvoloso, con aumento della copertura in mattinata a partire da ovest, fino a diffusamente molto nuvoloso a sera.

Precipitazioni: fino al pomeriggio, molto deboli ed occasionali soprattutto sui rilievi di nordovest; poi deboli a partire da Appennino e pianura occidentale, in estensione a buona parte del territorio nelle ore successive. Anche a carattere di rovescio, con probabilità di fenomeni temporaleschi su Appennino e, più ridotta, bassa pianura; neve oltre 2500 metri di altitudine.

Temperature: massime stazionarie o in leggero aumento; in pianura comprese tra 17 e 22 °C.

Zero termico: in rialzo, tra 3000 e 3600 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna tra deboli e moderati da sud.

Domani molto nuvoloso o coperto, con qualche schiarita dal tardo pomeriggio a partire da ovest.

Precipitazioni: diffuse per tutto il periodo; per lo più moderate nei quantitativi su pianura e Retiche, tra moderate e forti localmente su Appennino e più diffusamente sulla fascia prealpina. Limite neve al di sopra di 2500 metri di altitudine.

Temperature: minime in moderato aumento, massime in calo. In pianura valori minimi a sera tra 11 e 16 °C, massimi tra 14 e 19 °C.

Zero termico: tra 2800 e 3200 metri, in leggero calo a sera.

Venti: in pianura fino a moderati, da est con raffiche a tratti forti sulla parte orientale, a sera da nord su quella occidentale. In montagna forti in quota dai settori meridionali, moderati od occasionalmente forti nelle valli.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: