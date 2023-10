Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento in serata con piogge diffuse

MeteoWeb

“Un’estesa circolazione depressionaria nel Nord Atlantico guida flussi occidentali, via via più umidi ed instabili tra la serata odierna e le prime ore con precipitazioni diffuse e localmente moderate. Condizioni in rapido miglioramento nella mattinata di venerdì con flussi più asciutti almeno fino a sabato. Domenica 29 la circolazione depressionaria determinerà una lenta rotazione dei flussi da sudovest, con nuova instabilità e precipitazioni diffuse e frequenti almeno fino a martedì 31“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte molto nuvoloso; in mattinata nuvolosità in veloce attenuazione con ampi spazi di sereno nel pomeriggio con qualche velatura e qualche irregolare addensamento sui rilievi in serata.

Precipitazioni: nella notte deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio o temporale, in veloce estinzione da ovest verso est in mattinata; in serata possibili occasionali sui rilievi settentrionali. Neve oltre 2400 metri.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra 12 e 13 °C, massime tra 19 e 22 °C.

Zero termico: intorno a 2500 metri.

Venti: in pianura moderati o localmente forti da ovest in mattinata, in attenuazione dal pomeriggio; in montagna moderati settentrionali in mattinata, meridionali in serata in attenuazione; su Appennino forti da sud.

