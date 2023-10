Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse e vento forte fino a domani, poi altri 2 impulsi perturbati

MeteoWeb

“La perturbazione che porterà tra stasera e domattina precipitazioni diffuse e venti a tratti forti è seguita, dopo una breve finestra più soleggiata tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina, da due nuovi impulsi di maltempo con precipitazioni diffuse e rinforzo del vento, il primo giovedì ed il secondo tra sabato pomeriggio e domenica mattina“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani dalla notte molto nuvoloso o coperto ovunque, poi rapide schiarite a partire dalla pianura occidentale; al pomeriggio sereno o poco nuvoloso per residui addensamenti.

Precipitazioni: alla notte rovesci e temporali diffusi sulle Prealpi e la pianura orientale, in esaurimento a partire da ovest nella mattinata. Assenti o solo residue occasionali dal pomeriggio. Neve oltre 1800 metri.

Temperature: minime stazionarie o in calo, massime in lieve aumento su pianura e Appennino, in calo altrove. In pianura minime tra 12°C e 14°C, massime tra 18°C e 20°C.

Zero termico: attorno a 2200-2400 metri, in risalita nella giornata.

Venti: in pianura moderati da ovest, in montagna da moderati a forti dai quadranti settentrionali, in particolare sulle creste di confine. In attenuazione dal pomeriggio ed in serata.

Altri fenomeni: possibile foschia sulla pianura occidentale al primo mattino.

