Previsioni Meteo Lombardia: nuova forte ondata di maltempo tra giovedì e venerdì

“Oggi, martedì, si completa verso est il transito dell’intenso sistema perturbato giunto ieri sul Nord Italia. Mercoledì inizialmente stabile a cuasa della presenza di un promontorio mobile, dal pomeriggio flusso occidentale debolmente instabile. Tra giovedì e venerdì mattina nuovo transito di una depressione atlantica con precipitazioni da moderate a forti, localmente molto forti, seguita da generale rinforzo dei venti ed ingresso di aria fredda. Sabato precipitazioni assenti per buona parte della giornata ma tra il tardo pomeriggio e la mattina di domenica nuova perturbazione atlantica con precipitazioni moderate diffuse su tutta la regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ella notte e primo mattino ovunque poco nuvoloso; copertura in rapido aumento nel corso della mattina fino ad ovunque molto nuvoloso o coperto; in serata possibili irregolari schiarite.

Precipitazioni: deboli sparse ed irregolari dal pomeriggio, possibili ovunque ma più probabili su Appennino, Prealpi meridionali e pianura centro-orientale; possibili anche moderate a carattere di rovescio sull’Appennino. Neve oltre 1700 metri.

Temperature: in generale calo, forte nelle minime, lieve o moderato nelle massime. In pianura minime tra 6 e 11 °C, massime tra 15 e 18 °C.

Zero termico: in abbassamento, tra 2200 e 2400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna da deboli a moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sulle cime.

Altri fenomeni: possibili foschie o locali banchi di nebbia nella notte e primo mattino sulla bassa pianura.

