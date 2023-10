Previsioni Meteo Lombardia: possibili piogge oggi pomeriggio

MeteoWeb

“Il passaggio di un debole fronte freddo attraverso le Alpi sta apportando una maggiore nuvolosità e un calo delle temperature; qualche pioggia nel pomeriggio potrebbe interessare la regione. Da domani, gradualmente, l’alta pressione tornerà protagonista con una nuova e duratura situazione di tempo stabile e soleggiato, ma soprattutto con temperature massime che ricominceranno ad aumentare, dapprima lievemente, fino a portarsi a ridosso dei 30 °C domenica 8. Inizio della nuova settimana che potrebbe proporre come unica novità un calo delle temperature, ancora bassa la probabilità di piogge significative“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su pianura e Prealpi, possibili ampie schiarite nel pomeriggio. Poco nuvoloso sui restanti settori.

Precipitazioni: locali e in prevalenza deboli tra alta pianura e Prealpi, occasionalmente sotto forma di rovescio. Altrove poco probabili.

Temperature: massime in pianura tra 24-27 °C.

Zero termico: attorno a 3500 metri su Alpi e Prealpi.

Venti: in pianura e sull’Appennino da deboli a moderati orientali; in montagna deboli settentrionali con brezze nelle valli.

Domani nuvolosità diffusa e compatta nelle prime ore su Prealpi e pianura occidentale, in graduale dissolvimento nel corso della mattinata; altrove cielo generalmente poco nuvoloso per transito di velature e qualche annuvolamento nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti eccetto residui piovaschi su varesotto e comasco nelle prime ore (notte).

Temperature: minime in leggero calo, massime stazionarie con locali aumenti. Valori minimi in pianura tra 13-17 °C, massimi tra 23-27 °C.

Zero termico: attorno a 3800 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli settentrionali con brezze nelle valli.

