Previsioni Meteo Lombardia: le prime piogge (forse) a metà ottobre

“Un robusto campo di alta pressione continuerà a mantenere il possesso di gran parte dell’Europa Centrale e dell’area del Mediterraneo per i prossimi 5-7 giorni almeno. Ci aspettano quindi giornate soleggiate e relativamente miti per il mese di ottobre, con le piogge che al momento sono previste poter tornare solo intorno a metà mese (affidabilità di previsione comunque bassa). Le temperature più elevate saranno probabilmente domenica, con i valori del pomeriggio che sono previsti vicini ai 30 °C su buona parte della pianura. Qualche nebbia potrà localmente avvolgere le località di bassa pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in prevalenza sereno o poco nuvoloso, locali annuvolamenti più consistenti saranno possibili tra pianura e Prealpi in mattinata e nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento. Valori minimi in pianura tra 13-17 °C, massimi tra 24-28 °C.

Zero termico: intorno a 3800-4000 metri.

Venti: in pianura deboli in prevalenza orientali; in montagna deboli settentrionali con rinforzi sulle cime, brezze nelle valli.

