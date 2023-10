Previsioni Meteo Lombardia: temperature superiori alla norma e nebbia in pianura

MeteoWeb

“Un robusto campo di alta pressione posizionato sull’Europa Occidentale e Mediterraneo continuerà ad influenzare il tempo sulla Lombardia nei prossimi giorni con condizioni di stabilità atmosferica. Sono attese dunque giornate spesso soleggiate, senza precipitazioni e con temperature superiori alla norma del periodo; in particolare, le temperature più elevate si prevedono per domenica, con i valori massimi anche intorno a 30°C su parte della pianura. Locali nebbie in pianura o addensamenti di nubi basse nelle valli soprattutto al primo mattino“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani locali nebbie e addensamenti di nubi basse possibili tra la notte e il primo mattino su pianura e nelle valli prealpine, soprattutto sulla parte occidentale della regione, poi tendenza a cielo sereno ovunque.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in leggero o moderato aumento. Valori minimi in pianura tra 12 e 16 °C, massimi tra 25 e 28 °C.

Zero termico: intorno a 4000 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile; in montagna da deboli a localmente moderati settentrionali con forti raffiche su cime e valichi alpini di confine.

Altri fenomeni: locali foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino sulla bassa pianura.

