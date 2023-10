Previsioni Meteo Lombardia: possibili deboli piogge sui rilievi nel fine settimana

MeteoWeb

“Persiste una ampia area anticiclonica sull’Europa occidentale che favorisce giornate prevalentemente soleggiate, sebbene nelle ore più fredde saranno possibili foschie o locali nebbie sulla bassa pianura, e ancora valori massimi di temperatura che, seppur in lieve calo da domani, si manterranno sopra le medie di riferimento. Per il fine settimana possibili deboli piogge sui rilievi, associate ad una saccatura in graduale approfondimento sul centro nord Europa“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani generalmente poco nuvoloso, salvo intermittenti transiti di velature e addensamenti tra notte e primo mattino in pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra 15 e 17 °C, massime tra 26 e 28 °C.

Zero termico: in rialzo a circa 4200 metri.

Venti: in pianura moderati occidentali nella notte e primo mattino sulla parte sudoccidentale, quindi in attenuazione; in montagna deboli variabili.

Altri fenomeni: possibili foschie o locali nebbie sulla pianura alle prime ore del mattino.

