Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: svolta dalla prossima settimana, la tendenza fino al 12 novembre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 12 novembre.

16 – 22 Ottobre 2023

La prima settimana si presenta caratterizzata da una serie di anomalie cicloniche provenienti da ovest, che interessano il settore peninsulare e la Sardegna. La Sicilia invece continua ad essere interessata dall’anomalia anticiclonica ormai presente da lungo tempo. Da tale quadro sinottico, avremo un regime pluviometrico decisamente al di sopra della media del periodo su tutto il settore peninsulare e Sardegna, mentre sulla Sicilia continua a permanere al di sotto. Per quanto invece attiene alle temperature, si rileva che le stesse si attesteranno al di sotto della media del periodo al nord ed al di sopra sul resto del Paese.

23-29 Ottobre 2023

Permane per la seconda settimana il regime ciclonico della precedente, sia pur leggermente attenuato, da cui conseguiranno regimi precipitativi al di sopra della media del periodo su tutto il Paese, escluse le regioni alpine, dove si porteranno in linea. Anche le temperature si attesteranno al di sopra della media del periodo al Centro-Sud mentre al Nord saranno in linea.

30 Ottobre – 05 Novembre

Nella terza settimana, avremo la graduale attenuazione dell’anomalia ciclonica su tutto il Paese, con le precipitazioni che permarranno ancora leggermente al di sopra della media del periodo soltanto al Centro, mente saranno in linea sul resto del Paese. Le temperature invece si riporteranno nuovamente al di sopra della media del periodo su tutto il Paese.

05- 12 Novembre

Nell’ultima settimana pare delinearsi una nuova leggera anomalia anticiclonica, con conseguente regime precipitativo ovunque in linea con la media del periodo, mentre i regimi termici si assesteranno al di sopra della media climatologica su tutto il Paese.