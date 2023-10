Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 20 novembre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 20 novembre.

23-29 Ottobre 2023

La prima settimana pare caratterizzata da un regime di correnti umide sudoccidentali, in generale calde, e particolarmente instabili in special modo al Centro-Nord. Ne conseguiranno regimi pluviometrici al di sopra della media del periodo al Centro-Nord, ed ancora in linea o leggermente al di sotto al Sud. Le temperature invece continueranno ad essere al di sopra della media del periodo su tutto il Paese.

30 Ottobre – 05 Novembre

Nella seconda settimana, pare delinearsi un regime di correnti occidentali solo debolmente instabili. Come conseguenza, avremo che i regimi pluviometri saranno ancora leggermente al di sopra della media del periodo al Centro-Nord ed in linea al Sud. Anche le temperature subiranno una lieve diminuzione, anche se continueranno a permanere al di sopra della media climatologica.

06- 12 Novembre

Permane nella terza settimana il regime di correnti occidentali della settimana precedente con l’area di debole instabilità che si porterà al Centro-Sud. Come conseguenza, avremo che le temperature permarranno al di sopra della media del periodo su tutto il Paese, mentre le precipitazioni saranno leggermente al di sopra della media climatologica al Centro-Sud ed in linea al Nord.

13 – 20 Novembre

Nessuna apprezzabile variazione è attesa in quest’ultima settimana, rispetto alla precedente.