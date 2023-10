Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per novembre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di novembre.

30 Ottobre – 05 Novembre

La settimana a cavallo con l’inizio di novembre presenta un tipo di tempo dinamico, variabile. Il flusso delle correnti è infatti previsto mediamente zonale (da ovest), alternato a possibili oscillazioni meridiane e quindi al passaggio di alcuni sistemi nuvolosi sul Mediterraneo. Le precipitazioni totali risultano sopra media a ridosso dei rilievi di Nord-Est e sulle regioni tirreniche, che risultano sopravento alle correnti occidentali. Le temperature risultano superiori alle medie climatologiche del periodo, a causa di un flusso meridionale associato alla risalita di una massa d’aria calda e di origine subtropicale.

06 – 12 Novembre

Lo scenario più probabile di questa settimana mostra lo scorrimento di correnti umide atlantiche sul Mediterraneo, con possibile approfondimento di alcune onde depressionarie. Tuttavia, mediamente il flusso perturbato principale sembra posizionato a latitudini più settentrionali. Questo si traduce in precipitazioni complessivamente nella norma del periodo, salvo mostrare un lieve segnale sopra media su Triveneto e regioni tirreniche centrali peninsulari. Le temperature risultano in linea con la media climatologica al Settentrione e debolmente superiori sul resto del Paese.

13 – 19 Novembre

In questa settimana, è possibile il passaggio di perturbazioni atlantiche all’interno del flusso umido occidentale. Le precipitazioni risultano generalmente in linea con la media climatologica, con al più un debole segnale sopra media su Alta Toscana e Nord-Est. Tuttavia, il raffreddamento dovuto al transito di questi sistemi nuvolosi non è marcato. Infatti, le temperature mostrano valori più elevati rispetto al periodo di riferimento, salvo essere in linea su Alpi e Prealpi.

20 – 26 Novembre

Lo scenario più probabile di questa settimana mostra flussi occidentali sull’area mediterranea e condizioni di variabilità sul nostro Paese. Le precipitazioni risultano in linea con il periodo. Le temperature mostrano valori poco superiori alla media climatologica al Centro-Sud e vicine alla media al Nord.