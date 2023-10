Previsioni Meteo Piemonte: sabato brusco calo delle temperature

MeteoWeb

“Ancora fino a domani la persistenza di un promontorio di alta pressione sull’Europa centro-occidentale mantiene condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, seppur associate a foschie dense e nubi basse in formazione nelle ore più fresche. Da venerdì la discesa di una saccatura dal Mar di Norvegia apporterà cieli progressivamente più nuvolosi e locali rovesci a ridosso dei rilievi. Le temperature, ancora miti nei valori massimi fino a domani, subiranno un brusco calo nella giornata di sabato“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani parzialmente nuvoloso al mattino in pianura per nubi basse, con foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure orientale in progressivo diradamento dopo l’alba; soleggiato in montagna; al pomeriggio poco nuvoloso con addensamenti sul Piemonte settentrionale e sull’Appennino per nuvolosità in sconfinamento dalla Liguria. Nuova formazione di foschie e banchi di nebbia sulle pianure dalla tarda serata. Precipitazioni assenti. Zero termico in lieve calo a Nord sui 3900-4000 metri, stazionario o in lieve aumento a Sud sui 4100-4200 metri. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli a tutte le quote; prevalentemente occidentali sulle Alpi con qualche rinforzo moderato, meridionali su Appennino, Astigiano ed Alessandrino, di direzione variabile sui restanti settori.

