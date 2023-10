Previsioni Meteo Piemonte: brusco peggioramento, “drastico calo delle temperature”

MeteoWeb

“Il graduale cedimento del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale, causato dall’avvicinamento di una saccatura polare all’arco alpino, determinerà qualche piovasco sui settori alpini e nuvolosità irregolare in pianura tra oggi e domani, con ventilazione sostenuta sulle zone appenniniche. Domenica l’allontanamento della saccatura garantirà condizioni stabili e soleggiate, mentre da lunedì è atteso un peggioramento del tempo, con piogge sparse e un drastico calo delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani parzialmente nuvoloso al mattino, con addensamenti su zone montane e pedemontane; diminuzione della nuvolosità in pianura nel pomeriggio fino a cielo poco nuvoloso. Dalla mattinata deboli piovaschi sparsi sull’arco alpino occidentale e settentrionale e possibili locali rovesci in sconfinamento dalla Liguria. Zero termico in marcato calo fino a 3200-3300 metri a Nord e 3600 metri a Sud in serata. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti moderati localmente forti da ovest sulle Alpi, deboli o moderati da sudovest sull’Appennino e da sud sulle pianure di Astigiano e Alessandrino, in attenuazione in serata; deboli variabili altrove. Dal tardo pomeriggio locali condizioni di foehn nelle vallate alpine settentrionali e occidentali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: