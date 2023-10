Previsioni Meteo Piemonte: oggi foehn nelle vallate alpine, domani pioggia e “drastico calo delle temperature”

MeteoWeb

“Il graduale cedimento del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale, causato dal transito di una saccatura polare a nord dell’arco alpino, determinerà deboli rovesci sulle Alpi e nuvolosità irregolare nel pomeriggio sul Piemonte. Dalla serata correnti secche settentrionali innescheranno locali condizioni di foehn nelle vallate alpine, favorendo un temporaneo rasserenamento fino alla serata di domani, quando intense correnti orientali nei bassi-medio strati determineranno un nuovo aumento delle nubi, precipitazioni sparse e un drastico calo delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco nuvoloso o velato, con locali foschie o banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure; aumento della copertura nuvolosa negli strati medio-bassi dalla serata. Precipitazioni assenti. Zero termico in ulteriore marcato calo fino a 3000-3200 m in serata. Temperature in diminuzione. Venti moderati da nordovest sulle Alpi, in decisa attenuazione nel pomeriggio, e deboli da nord sull’Appennino, in intensificazione e graduale rotazione da nordest nel pomeriggio; locali condizioni di foehn nelle vallate alpine al mattino, più intense in valle Ossola. Deboli variabili in pianura al mattino, in aumento fino a moderati da est-nordest nel pomeriggio, con rinforzi sul settore orientale.

