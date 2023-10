Previsioni Meteo Piemonte: da stasera piogge sparse e temperature in picchiata

MeteoWeb

“L’allontanamento verso i Balcani di una saccatura scandinava innesca correnti settentrionali sul Piemonte, garantendo condizioni stabili per la giornata odierna, con locali condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali. Dalla serata intense correnti orientali negli strati medio-bassi determineranno un aumento delle nubi, precipitazioni sparse sul settore occidentale e un drastico calo delle temperature. Martedì si assisterà a una temporanea rimonta dell’alta pressione, sebbene flussi umidi sudoccidentali manterranno una nuvolosità irregolare sulla regione fino a mercoledì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo prevalentemente nuvoloso, con addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi e transito di velature spesse; parziale attenuazione della copertura nel corso della giornata. Al mattino precipitazioni deboli o moderate sparse a ridosso dei rilievi alpini. Zero termico in calo fino a 2500 metri a Nord e 2800 metri a sud. Temperature in diminuzione. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali sulle Alpi e moderati da est-nordest altrove, con rinforzi sulle pianure orientali al mattino.

