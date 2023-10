Previsioni Meteo Piemonte: torna il maltempo, forti temporali da domani sera

MeteoWeb

“Condizioni di tempo soleggiato nella giornata odierna. In seguito una saccatura atlantica causerà un aumento della nuvolosità a partire da domani, con fenomeni precipitativi previsti soprattutto tra la serata di Lunedì e la mattinata di Martedì, localmente forti e a carattere temporalesco sull’Appennino e moderati sul Verbano. Atteso anche un rinforzo della ventilazione da sudovest su Alpi occidentali e meridionali e sui rilievi appenninici. Miglioramento da Martedì pomeriggio grazie all’allontanamento verso est della saccatura“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo generalmente nuvoloso con nuvolosità più compatta nella seconda parte della giornata. Dalla mattinata precipitazioni deboli sui settori alpini settentrionali e occidentali e sulle zone pedemontane adiacenti; in serata estensione a buona parte della regione e intensificazione con picchi localmente forti e a carattere temporalesco sull’Appennino alessandrino. Quota neve inizialmente sui 2200 m; in successivo rialzo sui 2500 m a nord e 2800 m a sud. Zero termico in marcato aumento fino ai 3100-3200 m a nord e 3500-3600 m a sud. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti sudoccidentali sulle Alpi, inizialmente moderati e forti dalla tarda mattinata; sull’Appenino debole ventilazione da sud al mattino, in successiva rotazione da nordest a quote inferiori a 1000 m con intensificazione. Calma di vento in pianura.

