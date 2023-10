Previsioni Meteo Piemonte: nubi e locali piogge tra oggi e domani mattina

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria nord-atlantica, con minimo barico a ovest dell’Irlanda, scende progressivamente verso l’Europa sud-occidentale, convogliando flussi umidi da sudovest sulla regione, intensi in quota, che portano nuvolosità estesa e locali precipitazioni tra oggi e il primo mattino di domani, in particolare sull’arco alpino e sul crinale appenninico di confine. Nel corso di domani i venti sostenuti sulle Alpi scenderanno con rinforzi e raffiche di foehn fino alle pianure, in particolare occidentali, associati ad ampie schiarite e aumento delle temperature massime. Sabato un parziale temporaneo riaumento della pressione sull’Italia favorirà tempo stabile e soleggiato, senza più vento, mentre domenica un ri-approfondimento della saccatura atlantica, fino alla Penisola Iberica e Gibilterra, provocherà un nuovo aumento della nuvolosità, seguita da precipitazioni nella giornata di lunedì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti sulle creste alpine settentrionali e occidentali di confine e residui sul settore orientale al primo mattino. Foschie e banchi di nebbia in pianura fino all’alba. Deboli precipitazioni residue tra Alpi Cozie e Lepontine e sul Piemonte orientale al primo mattino, con quota neve in calo fino a 2000-2300 m sulle creste di confine nord-occidentali. Zero termico in brusco calo fino ai 2300-2400 metri sulle Alpi occidentali e settentrionali e 2700-2900 metri altrove. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti forti occidentali sulle Alpi, soprattutto in quota; moderati tra ovest e sudovest sull’Appennino; moderati da ovest in pianura con rinforzi per condizioni di foehn, più deboli sulle pianure nord-orientali.

