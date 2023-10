Previsioni Meteo Piemonte: domani nubi in aumento e prime piogge

MeteoWeb

“Nella giornata odierna le correnti occidentali in quota, in debole flessione da sudovest a fine giornata, manterranno ancora una giornata prevalentemente soleggiata sul Piemonte. Da domani l’avvicinamento di una saccatura con minimo sull’Irlanda determinerà un maggiore apporto di umidità in quota, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa e prime precipitazioni sul settore settentrionale e sull’Appennino. Per lunedì è atteso un ulteriore peggioramento con precipitazioni più sostenute a nord e sull’Appennino per fenomeni in sconfinamento dalla Liguria. Martedì l’allontanamento della perturbazione riporterà condizioni più soleggiate ed un rinforzo della ventilazione“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo irregolarmente nuvoloso al primo mattino con nubi in aumento fino a molto nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni deboli sul Alpi Pennine e Lepontine con quota neve sui 2200 m; deboli rovesci sull’Appennino al confine con la Liguria, in intensificazione nella seconda parte della giornata. Zero termico dal pomeriggio in rialzo fino a 2800 m a nord e 3100 a sud. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti sulle Alpi moderati sudoccidentali, con rinforzi forti sulle cime più esposte, sull’Appennino moderati da sud, in pianura deboli prevalentemente da nordest.

