Previsioni Meteo Piemonte: punte di +30°C nel weekend

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale si estende dall’Atlantico orientale fino all’Europa centro-occidentale. Questo garantisce condizioni di stabilità e un flusso secco nordoccidentale. Lo stabilizzarsi di questa situazione porterà ad un generale aumento delle temperature soprattutto sulle pianure legate alla subsidenza dovuta all’alta pressione, e a locali condizioni favoniche nella giornata di domenica, che lambiranno la parte settentrionale della regione prima, e si estenderanno localmente a quella orientale poi. Le temperature rimarranno notevolmente al di sopra delle medie del periodo, e le massime per la giornata di domenica potranno raggiungere valori uguali o superiori a 30°C sulle pianure. L’umidità presente ancora nei bassi strati, soprattutto nella giornata di sabato, potrà dar luogo a locali banchi di nebbia e foschie dense nel primo mattino“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani al mattino cielo sereno sulle Alpi, poco nuvoloso a ridosso dei rilievi e sull’Appennino; foschie dense o locali banchi di nebbia potranno formarsi sulle pianure e nelle valli in zone collinari nelle ore più fredde della giornata. Generale diminuzione delle nubi già nel corso della mattinata fino a cielo sereno nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Zero termico stazionario o in lieve calo sui 4100 metri a Nord e 4100-4200 metri a Sud. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti deboli ovunque, locali rinforzi sulle Alpi Lepontine e alta Val d’Ossola; dai quadranti settentrionali sulle Alpi, sull’Appennino prima variabili, poi nordorientali, variabili altrove. Possibile locale foehn sull’alta Val d’Ossola nella sera.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: