Previsioni Meteo Piemonte: tra oggi e domani punte di +30°C in pianura

MeteoWeb

“La persistenza di un promontorio di alta pressone di matrice subtropicale sull’Europa centro-occidentale garantisce condizioni di stabilità in un contesto prevalentemente soleggiato almeno fino a metà della prossima settimana. Le temperature massime tra oggi pomeriggio e domani potranno superare sulle aree di pianura localmente i 30°C, grazie anche agli effetti della subsidenza dovuta all’alta pressione e alle condizioni di foehn, inizialmente nelle valli settentrionali e aree collinari e di pianura orientali, per poi estendersi alle vallate occidentali e nordoccidentali domani, con interessamento in giornata delle aree collinari, in particolare tra Astigiano ed Alessandrino. Da martedì, con l’attenuazione della ventilazione, condizioni nuovamente favorevoli alla formazione di foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde a partire dalle pianure più orientali“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cieli in prevalenza sereni o al più velati. Dalla tarda serata foschie in addensamento sulle pianure più orientali. Precipitazioni

assenti. Zero termico in lieve aumento sui 3900-4000 metri. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti deboli o moderati, da ovest-nordovest sui settori alpini, da ovest-sudovest altrove. Condizioni di foehn nelle vallate alpine occidentali e nordoccidentali, con venti di caduta che da metà giornata si spingeranno fino a quote di bassa collina e pianura tra Astigiano ed Alessandrino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: