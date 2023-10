Previsioni Meteo Piemonte: anche oggi punte di oltre +30°C in pianura

MeteoWeb

“Persiste un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale sull’Europa centro-occidentale, che garantisce condizioni di stabilità in un contesto prevalentemente soleggiato almeno fino a metà settimana. Le temperature massime ancora oggi pomeriggio potranno superare sulle aree di pianura localmente i 30°C, in particolare sul basso Piemonte, con un’attenuazione dell’anomalia termica da metà settimana in avanti, quando le temperature massime si manterranno mediamente sui 23-24°C con punte locali non superiori ai 26-28°C. Dalla prossima notte condizioni favorevoli alla formazione di foschie e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde a partire dalle pianure orientali, in estensione alle pianure centro-occidentali nella nottata successiva“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani soleggiato o al più velato, con foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure orientali nelle ore più fredde, in successivo dissolvimento. Precipitazioni assenti. Zero termico in lieve aumento sui 4100 metri. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti deboli o localmente moderati in montagna, di direzione variabile sulle Alpi, meridionali sull’Appennino; calmi o deboli variabili altrove con locali rinforzi da sud tra Astigiano ed Alessandrino.

