Previsioni Meteo Trentino: piogge e calo delle temperature da domani

“Oggi, domenica, soleggiato con temporanei annuvolamenti e venti moderati settentrionali a carattere di föhn in valle; temperature in calo in montagna mentre a quote basse il calo sarà inizialmente mitigato dall’effetto foehn e sarà più marcato nella notte dove cesserà il vento. Lunedì e martedì soleggiato con temporanei annuvolamenti e temperature qualche grado sotto la media del periodo. Mercoledì nuvolosità variabile con possibili piogge in serata. Giovedì e venerdì nuvoloso o molto nuvoloso con piogge a tratti diffuse“: queste le previsioni meteo di MeteoTrentino per i prossimi giorni. “Domenica aria via via più fredda affluirà anche a sud delle Alpi. Da lunedì a mercoledì correnti occidentali determineranno condizioni di variabilità. Da giovedì affluirà aria più umida ed instabile da sudovest“.

Oggi soleggiato con temporanei annuvolamenti e venti moderati settentrionali a carattere di föhn in valle; temperature in calo in montagna mentre a quote basse il calo sarà inizialmente mitigato dall’effetto foehn e sarà più marcato nella notte dove cesserà il vento. Domani soleggiato con temporanei annuvolamenti e temperature in sensibile calo. Venti deboli o moderati variabili. Martedì 17 soleggiato con temporanei annuvolamenti. Temperature stazionarie o in ulteriore calo. Venti deboli variabili. Mercoledì 18 nuvolosità variabile con possibili piogge in serata. Giovedì 19 e venerdì 20 nuvoloso o molto nuvoloso con piogge a tratti diffuse.

