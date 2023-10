Previsioni Meteo Trentino: possibili temporali e calo delle temperature tra mercoledì e giovedì

MeteoWeb

Oggi in Trentino ancora molto soleggiato e stabile, con al più qualche velatura in transito specie al pomeriggio; temperature ancora sopra la media. Martedì soleggiato al mattino con annuvolamenti irregolari dal pomeriggio; non esclusa la probabilità di qualche rovescio o temporale in serata. Mercoledì e giovedì nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali, isolati o sparsi, e temperature in lieve calo. Venerdì ben soleggiato con cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso. Queste le previsioni meteo di MeteoTrentino per i prossimi giorni.

Per quanto riguarda la giornata di domani, in dettaglio, è previsto tempo soleggiato, nubi in aumento al pomeriggio sera quando non è del tutto esclusa la possibilità di qualche rovescio o temporale. Temperature in lieve diminuzione. Venti deboli dai quadranti occidentali in quota, deboli variabili in valle.

