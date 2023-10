Previsioni Meteo Trentino: possibili piogge sparse nel weekend

MeteoWeb

“Oggi cielo sereno con formazione di locali foschie e nubi basse dalla tarda serata. Giovedì e venerdì locale presenza di foschie e nubi basse durante le ore più fredde, poi tempo prevalentemente soleggiato. Nel fine settimana schiarite alternate ad annuvolamenti con possibili precipitazioni sparse“: queste le previsioni meteo di MeteoTrentino per i prossimi giorni. “Almeno fino a metà settimana le Alpi saranno interessate da una circolazione anticiclonica di origine nordafricana molto mite. Giovedì l’alta pressione tende a cedere e nei giorni successivi in quota si instaureranno flussi occidentali a tratti umidi“.

Domani locali foschie e nubi basse in dissolvimento in mattinata, poi soleggiato con velature. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in diminuzione. Venti deboli, di direzione variabile in valle, dai quadranti occidentali in montagna.

Venerdì presenza di foschie o nubi basse nelle ore più fredde, poi in prevalenza soleggiato con temperature ancora miti. Sabato schiarite alternate ad annuvolamenti. Domenica poco soleggiato con possibili precipitazioni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: