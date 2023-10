Previsioni Meteo Trentino: tempo stabile, molto soleggiato e mite

MeteoWeb

Oggi soleggiato e stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il transito di qualche velatura o nube medioalta; temperature ancora molto miti per il periodo. Anche la prossima settimana sarà in gran parte caratterizzata da tempo perlopiù soleggiato, secco e mite. Queste le previsioni meteo di MeteoTrentino per i prossimi giorni.

Le Alpi sono interessate da una circolazione anticiclonica di origine nordafricana molto mite che determina condizioni di tempo stabile e soleggiato; tuttavia la regione trovandosi sul margine nordorientale dell’alta pressione a tratti è interessata da infiltrazioni in quota da nordovest che favoriscono la presenza di nuvolosità irregolare stratificata perlopiù di tipo media e alta, sottolinea MeteoTrentino.

Domani stabile, molto soleggiato e mite. Temperature perlopiù stazionarie o senza variazioni di rilievo. Venti deboli variabili. Anche martedì molto stabile, soleggiato e mite. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli variabili o brezza in valle; in quota deboli occidentali. Mercoledì, giovedì e venerdì ancora tempo perlopiù soleggiato, secco e mite.

