Previsioni Meteo Valle d’Aosta: crollo termico all’orizzonte

“Oggi una temporanea curvatura anticiclonica favorisce schiarite che precederanno l’ingresso di correnti moderatamente più umide che da domani dovrebbero caratterizzare l’intera a settimana entrante per l’avvicinamento di una saccatura nord-atlantica. Le temperature inizialmente in lieve flessione, dovrebbero guadagnare qualche grado martedì, per poi calare più sensibilmente venerdì per l’effetto dell’approfondimento di un minimo legato alla citata struttura depressionaria“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

In dettaglio, domani inizialmente prevalentemente soleggiato con graduale aumento della nuvolosità.

Temperature: in lieve calo, più sensibile in quota e nei valori minimi nel fondovalle.

Pressione: senza grandi variazioni di rilievo.

Venti: 3000 m W->NW deboli o moderati; brezze pomeridiane nelle valli.

