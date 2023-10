Previsioni Meteo Veneto, svolta dal fine settimana: pioggia, Bora e crollo termico

MeteoWeb

“Il vasto promontorio anticiclonico che ha interessato il Mediterraneo per parecchi giorni, comincerà a cedere nella giornata odierna per l’approfondimento di una saccatura, con minimo centrato sul nord Europa, che lambirà il Veneto nel fine settimana. Dopo una giornata caratterizzata da variabilità sabato, seguirà il veloce passaggio della saccatura domenica che apporterà nuvolosità diffusa, ma con precipitazioni a carattere intermittente, associate ad un generale calo termico, con valori che si riporteranno nella media del periodo, e ad ingresso di venti anche forti di Bora nel pomeriggio. Da lunedì la persistenza di correnti in quota umide occidentali manterranno fasi di nuvolosità alternata a schiarite e possibilità di qualche precipitazione a fine giornata di martedì sui settori più occidentali. Da lunedì inoltre si assisterà ad un’ulteriore calo termico con temperature che tenderanno a portarsi temporaneamente e lievemente anche sotto la media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sulle Dolomiti in prevalenza sereno, altrove nubi basse in possibile parziale e locale sollevamento, lasceranno spazio a qualche schiarita; nel corso del pomeriggio tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità. Temperature massime senza notevoli variazioni e ancora superiori alle medie del periodo. Venti in pianura deboli variabili nell’entroterra, sulla costa rinforzo moderato dei venti da sud/sud-est; in quota ingresso e rinforzo dei venti da sud-ovest, fino a risultare tesi in serata.

Domani iniziali nubi basse, foschie e locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle, in successivo diradamento, seguiranno nubi irregolari alternate a schiarite, anche ampie in mattinata; nel corso del pomeriggio tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità.

Precipitazioni: Dalla serata saranno possibili sporadiche e locali precipitazioni sulle zone montane (probabilità bassa 5-25%), possibili anche verso fine giornata sui settori nord/nord-orientali della pianura, dove potranno assumere carattere di rovescio od occasionale temporale.

Temperature: Senza notevoli variazioni salvo lieve flessione delle temperature massime sulle zone montane, con valori ancora superiori alla media del periodo.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti occidentali da deboli a tratti moderati; sulla costa venti da sud da deboli a moderati nel corso del pomeriggio. In quota venti moderati da sud-ovest.

Mare: Calmo o poco mosso al mattino, in seguito poco mosso, a tratti mosso.

Domenica 15 tempo variabile, a tratti instabile, con estesa nuvolosità nella notte fino al primo mattino. In seguito diradamento della nuvolosità già nel corso della mattinata sulle zone montane più settentrionali, altrove la nuvolosità irregolare tenderà ad essere maggiormente presente anche nel pomeriggio e a diradarsi verso fine giornata.

Precipitazioni: Nella notte fino al primo mattino probabili precipitazioni sparse sulle zone montane e locali sulla pianura orientale e meridionale, dove potranno risultare anche a carattere di rovescio o temporale. In seguito esaurimento dei fenomeni sulle zone montane più settentrionali, altrove saranno probabili locali precipitazioni intermittenti anche a carattere di rovescio od occasionale temporale (probabilità medio-alta 50-75%). Farà eccezione la costa dove le precipitazione potranno insistere maggiormente, risultando a tratti diffuse. Esaurimento delle precipitazioni ovunque entro fine giornata.

Temperature: Generale calo termico, con valori che si riporteranno in media con il periodo.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali inizialmente deboli poi in rinforzo nel corso del pomeriggio quando la Bora interesserà buona parte della pianura, spirando con intensità moderata nell’entroterra, tesa, a tratti forte, sulla costa ed aree orientali. In quota progressiva rotazione e rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali nel corso del pomeriggio.

Mare: Da poco mosso a mosso, a tratti anche molto mosso, nel corso del pomeriggio.

Lunedì 16 cielo fino al primo mattino sereno, poi ingresso di nubi medio-alte e di nuvolosità irregolare nel corso del pomeriggio. Continueranno ad insistere fino al mattino venti di Bora, anche tesi sulla costa e zone limitrofe, moderati nell’entroterra; attenuazione della ventilazione nel pomeriggio. Ulteriore calo termico, con valori che si porteranno leggermente inferiori alla media del periodo.

Martedì 17 in prevalenza nuvoloso in montagna, parzialmente nuvoloso in pianura per nubi medio-alte e nubi basse nelle ore più fredde. Precipitazioni generalmente assenti per buona parte della giornata, dalla sera non si esclude qualche debole precipitazione sui settori più occidentali. Temperature minime in ulteriore calo, massime in ripresa.

