Previsioni Meteo Veneto: nubi in aumento, piogge e calo termico

“Transita da nord-ovest sul continente europeo una saccatura con aria relativamente fredda, che interessa anche il Veneto sulla sua parte meridionale portando fasi nuvolose con alcune precipitazioni e un discreto calo termico; quest’ultimo almeno a bassa quota non si interrompe con la successiva moderata rimonta anticiclonica, che del resto a fine periodo lascia spazio a un clima parecchio umido per l’avvicinamento di una saccatura da sud-ovest“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi leggera variabilità, con spazi di sereno più ampi e persistenti sulle zone pianeggianti, qualche addensamento in più su quelle montane; precipitazioni generalmente assenti, salvo verso fine giornata specie a nord-est una possibilità di locali piogge, anche a carattere di rovescio o temporale in pianura; temperature diurne senza notevoli variazioni rispetto a venerdì, a parte un lieve calo sulle zone montane, con valori ancora abbastanza superiori alla norma.

Domani tempo da localmente instabile a variabile, con addensamenti nuvolosi più estesi e compatti fino a metà giornata sulle zone centro-orientali, alternati per il resto a significativi spazi di sereno.

Precipitazioni: Probabili alcune fasi di fenomeni sparsi, specie fino alle ore centrali sulle zone centro-orientali della pianura e nel pomeriggio sulle Prealpi, in esaurimento di sera; alcune piogge in pianura potranno essere anche a carattere di rovescio od occasionale temporale; limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 2100-2400 m specie sulle Dolomiti.

Temperature: In calo, più sensibile in montagna specie riguardo alle minime, con valori in genere solo di qualche grado sopra la norma.

Venti: In quota, moderati dai quadranti occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti orientali; in pianura generalmente da nord-est, nelle prime ore da deboli a moderati, poi da moderati a tesi, a tratti localmente anche forti su costa e pianura limitrofa.

Mare: In prevalenza da poco mosso a mosso, ma almeno al largo dal pomeriggio anche molto mosso.

Lunedì 16 prevalenza di nubi stratificate, a fronte comunque di alcune schiarite anche significative.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: In diminuzione localmente significativa soprattutto riguardo alle massime, con valori prossimi o un po’ inferiori alla norma.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, deboli o a tratti moderati; nelle valli dolomitiche, deboli con direzione variabile; altrove da nord-est salvo variabilità pomeridiana sull’entroterra, dapprima moderati o localmente a tratti tesi specie sulla costa, infine da moderati a deboli salvo residue fasi di moderato rinforzo sul litorale.

Mare: Nelle prime ore anche molto mosso il settore centro-meridionale, per il resto da mosso a poco mosso.

Martedì 17 cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, anche coperto a fine giornata, quando sarà probabile l’arrivo da sud-ovest di alcune modeste piogge; moderato rialzo termico in quota; nelle valli, temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime stazionarie o in leggero aumento; in pianura, temperature minime in calo e massime senza notevoli variazioni.

Mercoledì 18 cielo molto nuvoloso o coperto, con frequenti fasi di precipitazioni, localmente più significative in pianura ove potrà verificarsi qualche rovescio o temporale; sulla pianura sud-orientale le temperature non varieranno molto, altrove le minime aumenteranno e le massime diminuiranno, salvo risultare stazionarie o un po’ in aumento ad alta quota.

