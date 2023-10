Previsioni Meteo Veneto: oggi vento forte in pianura, poi netto calo delle temperature

MeteoWeb

“Tra le ore centrali e la serata odierne rapido temporaneo rinforzo della ventilazione in pianura, con venti da est-nordest che saranno tesi, a tratti forti specie su costa e pianura limitrofa, anche con raffiche. Tendenza ad attenuazione dalla serata“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Il transito di una saccatura da nord-ovest, responsabile di annuvolamenti e qualche precipitazione e, nel pomeriggio di domenica, di una repentina temporanea intensificazione dei venti in pianura, sarà seguita da un netto calo delle temperature. Nei primi due giorni della settimana entrante, il tempo tornerà ad essere stabile, per effetto di una temporanea rimonta anticiclonica. Mercoledì pressione di nuovo in calo, per l’avvicinamento di una saccatura atlantica in arrivo da ovest che porterà estesi annuvolamenti e qualche precipitazione“.

Oggi tempo variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti; possibili locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale su Prealpi e pianura, soprattutto nel pomeriggio. Temperature in diminuzione con minime raggiunte in serata. Venti in quota moderati da nord-ovest; in pianura da est-nordest, tesi soprattutto sulle zone centro-orientali, localmente forti sulla costa, in attenuazione dalla serata fino a moderati, a tratti tesi lungo il litorale.

Domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-alte. Possibili locali nebbie notturne nelle valli prealpine.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%).

Temperature: In netta diminuzione, con massime prossime o lievemente inferiori alla media del periodo.

Venti: In quota dai settori occidentali, inizialmente moderati/tesi, dalla mattina deboli/moderati; nelle valli variabili, in prevalenza deboli. In pianura da nord-est, fino alle ore centrali moderati, anche tesi specie su costa e pianura limitrofa; in attenuazione dal pomeriggio.

Mare: In prevalenza mosso, con moto ondoso in attenuazione in serata.

Martedì 17 cielo poco nuvoloso per passaggi di velature.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%).

Temperature: Minime in calo in pianura, in ripresa in montagna. Massime senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo soprattutto sulle zone centro-settentrionali.

Venti: In quota deboli/moderati sud-occidentali; nelle valli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati vicino alla costa, in prevalenza da nord-est.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 18 cielo inizialmente poco nuvoloso per velature, con crescenti annuvolamenti nel corso della giornata. Possibili precipitazioni verso sera. Temperature minime in aumento; massime in diminuzione in pianura, in lieve rialzo in montagna.

Giovedì 19 cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo parziali schiarite soprattutto in pianura. Probabili precipitazioni sparse di moderata intensità. Temperature in aumento.

