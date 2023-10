Previsioni Meteo Veneto: perturbazione atlantica porta nubi e piogge

MeteoWeb

“All’inizio una temporanea rimonta anticiclonica da sud-ovest richiama aria mite in quota, con un po’ di nubi medio-alte ma senza precipitazioni sul Veneto; si intensificano poi le correnti miti da sud-ovest, che portano nubi più compatte e infine varie precipitazioni, per l’approfondimento e l’avvicinamento di una perturbazione atlantica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo parzialmente nuvoloso, per nubi medio-alte; temperature in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, su valori prossimi o un po’ inferiori alla norma.

Domani cielo parzialmente nuvoloso, per nubi medio-alte più compatte sulle zone montane da metà giornata.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime in alta quota aumenteranno, nelle valli saranno stazionarie o in leggero calo e in pianura diminuiranno; le massime aumenteranno un po’ soprattutto in montagna.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, a tratti moderati sulle Prealpi e per il resto deboli; nelle valli e sulla fascia pedemontana, deboli con direzione variabile; altrove in genere da nord-est, deboli salvo qualche fase di moderato rinforzo sulle zone costiere.

Mare: Inizialmente poco mosso, a tratti anche mosso al largo, poi tendente a divenire quasi calmo.

Mercoledì 18 cielo da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: Probabili fenomeni sparsi in arrivo da sud di sera, generalmente modesti salvo possibili locali rovesci in pianura.

Temperature: Le minime sulle zone montane e pedemontane aumenteranno un po’, altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale; massime stazionarie o in leggero aumento ad alta quota e sulle zone costiere, un po’ in calo altrove.

Venti: In quota nelle prime ore da deboli a moderati occidentali, poi tesi sud-occidentali, anche forti di sera; nelle valli prevalentemente deboli con direzione variabile, salvo qualche possibile locale rinforzo di moderata intensità alla sera; in pianura generalmente nord-orientali, da deboli a moderati per relativa intensificazione pomeridiana a partire dalla costa.

Mare: Per buona parte della giornata quasi calmo almeno sottocosta, verso sera tendente a divenire poco mosso.

Giovedì 19 cielo molto nuvoloso o coperto, salvo possibilità di qualche parziale schiarita soprattutto in pianura; precipitazioni in prevalenza sparse, comunque più diffuse e insistenti sulle zone prealpine e pedemontane, con vari rovesci e qualche possibile temporale specie in pianura dove del resto nella seconda parte della giornata i fenomeni si diraderanno specie a sud; temperature in aumento.

Venerdì 20 cielo generalmente coperto; precipitazioni in prevalenza diffuse, salvo pause più probabili a sud-est; probabili alcuni rovesci, possibile qualche temporale su pianura e Prealpi; temperature in aumento, salvo locale stazionarietà delle massime in montagna.

