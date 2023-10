Previsioni Meteo Veneto: da martedì torna il maltempo

MeteoWeb

“Fino a lunedì un intervallo anticiclonico da sudovest porta tempo più stabile e soleggiato, senza precipitazioni rilevanti e parziali schiarite associate a una moderata ripresa dell’escursione termica diurna; martedì è atteso un nuovo transito depressionario da sud-ovest, con richiamo d’aria mite ed umida, e nuvolosità e precipitazioni diffuse. Nei giorni successivi le previsioni vedono l’alternarsi di correnti più o meno instabili, con periodi più soleggiati alternati a possibili precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo più stabile e soleggiato, con cielo in prevalenza poco nuvoloso in pianura salvo modeste nubi medio-alte; in montagna situazione più variabile, con annuvolamenti frequenti alternati a parziali schiarite. Possibile qualche piovasco o rovescio sulle zone montane e pedemontane.

Domani giornata parzialmente soleggiata, con prevalenza di nubi medio-alte in pianura, e addensamenti e nubi alte alternati a parziali schiarite sui rilievi; verso sera aumento della nuvolosità da ovest fino a cielo molto nuvoloso. Nelle prime ore del mattino qualche possibile foschia o locale nebbia sulla pianura.

Precipitazioni: Assenti durante la giornata; dalla sera qualche possibile debole piovasco sui rilievi e pianura settentrionale.

Temperature: Minime in lieve calo, massime senza sensibili variazioni in pianura e in lieve aumento in montagna.

Venti: In pianura deboli variabili, a tratti moderati sulla costa. In montagna moderati sudoccidentali, in intensificazione fino a tesi/forti dal pomeriggio.

Mare: Poco mosso.

Martedì 24 tempo via via più instabile/perturbato con cielo fino a molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Probabili e sparse, a partire dalle zone montane e occidentali nelle prime ore, poi da sparse a diffuse anche sul resto del territorio, con rovesci sparsi e qualche possibile temporale. Precipitazioni in possibile attenuazione verso sera, più persistenti sulle zone centro settentrionali.

Temperature: Valori minimi in aumento, massime in calo.

Venti: Tesi/forti da sudovest in montagna; deboli/moderati da nordest sulla pianura interna, e di scirocco moderato/teso sul mare, zone costiere e pianura limitrofa.

Mare: Da poco mosso nelle prime ore a mosso quasi ovunque dal pomeriggio.

Mercoledì 25 tempo ancora variabile/instabile, con cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto, e schiarite dalla mattinata a partire dalla pianura meridionale e occidentale. Precipitazioni diffuse nelle prime ore, poi in diradamento nel corso della giornata, con piovaschi o qualche locale rovescio. Temperature in calo nelle minime, massime in contenuto aumento su pianura e Prealpi, stabili sulle zone alpine. Venti in attenuazione, specie sui rilievi, e in prevalenza dai quadranti occidentali.

Giovedì 26 giornata generalmente nuvolosa, con qualche sporadica attenuazione della nuvolosità in pianura. Precipitazioni assenti fino alle ore centrali, poi probabilità in aumento di piogge via via più diffuse, a partire dai rilievi e verso sera sulle zone centro-settentrionali della pianura. Temperature stabili o in locale lieve diminuzione.

