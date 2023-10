Previsioni Meteo Veneto: nuovo peggioramento nel weekend

MeteoWeb

“Dopo il transito di un sistema frontale di origine atlantica che ha portato una veloce fase di tempo instabile sulla regione, permarranno correnti umide in quota dai quadranti occidentali associate a frequente presenza di nubi medio-basse. Da domenica la pressione sarà in nuovo graduale calo per l’approfondimento di una saccatura sull’Europa occidentale, che dapprima convoglierà correnti umide sud-occidentali associate a qualche precipitazione intermittente nel pomeriggio. Tra lunedì e martedì il passaggio della perturbazione determinerà tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche consistenti sui settori centro-settentrionali, associato ad un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali a tutte le quote“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi schiarite via via più ampie nel corso della giornata fino a cielo sereno o poco nuvoloso, salvo probabile nuovo sviluppo di annuvolamenti irregolari sui settori nord-orientali di pianura, Pedemontana e Prealpi associati a possibile ripresa di locali fenomeni nel corso del pomeriggio/sera anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature massime in ripresa. Venti in quota moderati/tesi dai quadranti occidentali; sulla costa venti in prevalenza da sud-ovest moderati/tesi, sulle zone interne della pianura in prevalenza moderati/tesi da ovest, in attenuazione in serata.

Domani iniziali foschie, locali nebbie, nubi basse in pianura e in qualche fondovalle in rapido dissolvimento. In seguito cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti irregolari sui settori nord-orientali. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità dapprima sui settori montani, poi anche in pianura dal tardo pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo possibili locali deboli precipitazioni sulle Dolomiti nelle primissime ore.

Temperature: In generale diminuzione, con valori massimi in pianura ancora superiori alla media del periodo.

Venti: In quota da moderati a tesi da sud-ovest. In pianura deboli di direzione variabile, a parte una temporanea prevalenza da nord-est nelle ore diurne e a tratti qualche locale moderato rinforzo da sud-ovest sulla costa meridionale in serata.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo, salvo sui settori costieri meridionali dove in serata potrà risultare a tratti mosso.

Domenica 29 iniziali nubi basse, foschie e nebbie in parziale dissolvimento lasceranno spazio a cielo parzialmente nuvoloso in mattinata con possibili temporanee e locali schiarite. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti, nel corso del pomeriggio saranno possibili piovaschi locali e intermittenti sui settori centro-settentrionali (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in calo sulle zone montane, stazionarie in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli, a tratti moderati, da nord-est, salvo sui settori sud-orientali dove saranno in prevalenza deboli/moderati dai quadranti meridionali. In quota venti tesi/forti da sud-ovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Lunedì 30 tempo perturbato con cielo da molto nuvoloso a coperto, salvo possibili parziali temporanee schiarite nelle prime ore. Nella prima parte della giornata saranno probabili precipitazioni sparse sui settori montani e centro-settentrionali della pianura, altrove generalmente assenti. In seguito tendenza a precipitazioni diffuse fino a sera; si tratterà di precipitazioni anche consistenti tra Prealpi e pianura centro-settentrionale, con frequenti rovesci e temporali. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni. Rinforzo dei venti di Scirocco sulla costa fino a risultare tesi nel corso del pomeriggio; nell’entroterra della pianura i venti saranno moderati da nord-est. In quota venti tesi/forti dai quadranti meridionali.

Martedì 31 permangono condizioni di tempo in parte perturbato con cielo molto nuvoloso fino a metà giornata, poi la nuvolosità tenderà ad attenuarsi. Saranno probabili precipitazioni diffuse nella notte fino al primo mattino, poi in probabile diradamento sui settori centro-meridionali della pianura, con fenomeni a carattere sparso. Le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su gran parte del territorio regionale entro fine giornata con ultimi fenomeni sui settori orientali. I venti in quota fino al mattino risulteranno ancora tesi/forti da sud-ovest, poi ruoteranno da nord nel corso del pomeriggio. In pianura fino al primo mattino i venti saranno deboli/moderati da nord-est nell’entroterra e tesi/forti di Scirocco sulla costa, in seguito ruoteranno da ovest mantenendo intensità moderata. Temperature minime in marcato calo e raggiunte in serata, massime in aumento in pianura e superiori alla media del periodo, specie sui settori meridionali.

